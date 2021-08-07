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Бразилия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на финал Олимпиады в Токио

Бразилия — Испания: прогноз Дениса Наливайко на финал Олимпиады в Токио
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Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на финал футбольного турнира Олимпиады в Токио Бразилия — Испания.

Ставка: итоговая победа Испании за 1.99.

«Все мы будем следить за Дани Алвесом. Дани возвращается на наши телеэкраны. Признайтесь, не так-то и много из вас смотрит бразильский футбол, а здесь есть возможность на него посмотреть. Играет он в стартовом составе и играет очень неплохо.

У Испании — это всё талантливая молодёжь испанской Ла Лиги. Очень сильная по именам команда, которая, по моему мнению, вполне могла бы навязать борьбу на Евро-2020. Многие из футболистов, которые сейчас играют на Олимпиаде, — это будущее испанского футбола.

У Бразилии в атаке Ришарлисон, конечно. Ренье из «Боруссии» Дортмунд. Команда очень классная, но при этом команды провели абсолютно равные полуфиналы. В обоих матчах в основное время было 0:0. Бразилия играла с Мексикой, а Испания — с Японией. Но Испания забила в дополнительный тайм, отметился Марко Асенсио. Бразильцы играли серию пенальти против Гильермо Очоа, который угадал все направления мяча, но не спас свою команду.

Что будет в этом матче? Вопрос очень хороший. Я бы поставил на Испанию Она очень хорошо традиционно играет молодёжные турниры. Испанцы — чемпионы молодёжного Евро. Испания здорово играет на чемпионате мира. Мне кажется, что эта команда чуть более сбалансированная. Она и засушить может игру, а может и сыграть в атаке. Моя ставка — Испания станет чемпионом за 1.99».

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