«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в 3-м туре РПЛ.



Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола за 2.03.

«Зенит» очень мощно вкатился в сезон — уже забрал Суперкубок России, выиграл два матча в РПЛ. Команда явно не собирается расставаться с чемпионским званием. Тревожить «Зенит» должна только ситуация с Азмуном. Уходит он или нет. Сейчас иранец в отличном состоянии и многое решает в атаке. Но в целом команда выглядит хорошо — движение есть, обострений много. Очень хорош Ерохин, забивает важные мячи. Не думаю, что сейчас тот момент, когда «Краснодар» сумеет остановить «Зенит», тем более играя на выезде.



«Краснодар» пока просто выглядит сыро. Очень ему повезло в Екатеринбурге, а вот в домашней игре с «Химками» фарта не было, поэтому последовало поражение. Команда, по сути, только комплектуется. Нужно будет ещё найти игровые связи. Гончаренко в не самой простой ситуации, при этом и укрепляться нужно, чтобы вести борьбу за еврокубки.



Думаю, в нынешней форме «Зенит» дома победит «Краснодар». Дела в атаке идут, поэтому жду и голов. Ставлю на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 8 из 10».