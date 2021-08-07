«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» — «Нижний Новгород».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22, ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 2.59.

«Долго можно говорить по «Спартаку», но я постараюсь сделать это как можно короче. Команда здорово выглядела на предсезонке. Но потом пошли дрязги в руководстве клуба. В чемпионате команда не показывает своей лучшей игры: проиграли в Казани, со сложностями выиграли в Самаре. На этой неделе был матч с «Бенфикой», в котором команда сыграла очень плохо. Если первый тайм был более-менее равным, то во втором португальцы доминировали, а «Спартак» не смог даже создать навал в конце игры.



Но мы говорим о чемпионате России. Я думаю, что всю злость, которая накопилась у футболистов, они должны выместить на «Нижнем Новгороде». Думаю, что в составе будут перемены: в линии нападения есть игроки, которые могут получить шанс. Особенно учитывая, что на третий день — во вторник — «Спартаку» играть в Португалии. На поле появятся голодные футболисты, они будут рвать и метать.



«Нижний Новгород» после двух матчей неожиданно набрал 4 очка. Не могу сказать, что игра команды впечатляет. Но соперники — «Сочи» и «Урал» — сыграли очень плохие матчи. Они могли бы выступить лучше, но конкретно с «Нижним» сыграли просто ужасно.



Ещё я бы отметил, что «Урал» и «НН» на двоих ни разу не нарушили правила, получив 0 жёлтых карточек. Это означает, что борьба была так себе. Если в первом тайме «Урал» ещё доминировал, то во втором просто играть перестал. Нижегородцы забили гол и довели матч до ничьей.



Думаю, здесь такого уже не будет. «Спартак» будет злой, а «Нижнему» пора уже почувствовать, что такое настоящая Премьер-Лига».