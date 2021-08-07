«Арсенал» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ в Туле

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» — «Крылья Советов».
Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.80.
«Встречаются команды, провалившие старт сезона. В Туле явно подвисает Дмитрий Парфёнов. Результат кажется мне непредсказуемым — туляки могут как с треском провалиться, так и уверенно победить, выручив тренера.
Поэтому попробую сделать ставку на статистику. Обе команды в первых двух турах подавали не менее шести угловых, хотя встречались в том числе с соперниками, превосходящими их в классе. Соответственно, общий тотал угловых в их матчах тоже был высоким. Предположу, что оба противника выполнят свой норматив или остановятся в шаге от него. В этой связи возможность поставить на ТБ 9.5 по угловым выглядит для меня вполне заманчивой».
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