«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на матч за Суперкубок Англии

Спортивный журналист Тимур Журавель дал прогноз на матч Суперкубка Англии сезона-2021/2022 «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Лестера» за 3.90.

«Из чего исходить, делая прогноз, честно говоря, я не знаю, поскольку всегда сложно прогнозировать первую игру сезона. Новички прибывают в самую последнюю секунду в стан «Манчестер Сити» — в каком состоянии Грилиш после Евро, кто его знает.



«Лестер» много забивает, много пропускает в последних товарищеских матчах — тоже непонятно, в каком он состоянии. Поэтому я предлагаю ориентироваться на мотивацию, и мне кажется, что у «Лестера» она будет больше. Она будет даже зашкаливать, потому что «Лестер» редко попадает в титульные поединки, и ему будет больше нужно в этой игре, он будет больше заточен на достижение результата. Сила состава и его сыгранность придут к командам чуть позже, поэтому более осмысленные прогнозы по ходу сезона на матчи этих команд мы тоже сделаем. Пока эмоции и мотивация на первом месте, поэтому ставьте на «Лестер» — за него прикольно болеть.



Моя ставка: «Лестер» – обладатель Суперкубка через победу в 90 минут».