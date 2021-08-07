«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» Москва — «Нижний Новгород» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/22.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.03.

«Спартак» после поражения в квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» будет принимать дебютанта — «Нижний Новгород». И здесь, пожалуй, понятны расклады. «Спартаку» надо брать очки и готовиться к матчу в Лиссабоне. Хотя там исход, пожалуй, понятен и решён.



«Нижний Новгород» неожиданно для многих пока не проигрывает. Команда только-только собралась, тренер-дебютант — Александр Кержаков. Где-то везёт, плюс сумасшедшая самоотдача. Не проиграли «Уралу», обыграли «Сочи». 4 очка — очень хороший старт.



У «Спартака» свои амбиции и задачи. Правда, там «Дом-2» за пределами футбольного поля. За голову хватаются спартаковские болельщики от того, что происходит внутри клуба. Но «Спартак» просто сильнее. Витория, разумеется, подкорректирует состав по сравнению с тем, что было в игре Лиги чемпионов. У «Спартака» достаточно длинная «скамейка», если мы говорим про РПЛ. Этого будет достаточно, чтобы дома убедительно переиграть «Нижний».



Я бы взял «Спартак» с форой (-1.5) мяча за хороший коэффициент 2.03».