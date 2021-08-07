«Зенит» — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре РПЛ
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Сегодня, 7 августа, в 17:00 по московскому времени начнётся матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Зенит» — «Краснодар».
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