«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на матч Суперкубка Англии

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.54.
«Новый английский сезон стартует на «Уэмбли», там, где недавно играли финал чемпионата Европы. И вот теперь новый важный матч.
Я не думаю, что после такого сложного сезона, после Евро, все основные игроки готовы на 100 процентов. Особенно это касается «Манчестер Сити». Новичок Грилиш, Де Брёйне, Родри — не факт, что все сыграют полный матч.
С другой стороны, и в составе «Лестера» есть люди, которые не совсем готовы или травмированы. Посмотрите: Эванс, Фанака, Джастин. У всех есть какие-то проблемы. Зато мы увидим Сумаре и Дака, про которого говорят, что в будущем он может заменить Варди.
Некоторые считают фаворитом в этом матче «Лестер». Меньше потерь, и трофей им может быть нужен больше. Какой-бы ни был состав команд, здесь не стоит прогнозировать исход встречи.
Лучше подумать о результативности. Тотал меньше трёх, а три — это возврат. Вполне стоит подстраховаться. Мне именно вариант с количеством забитых мячей нравится больше».
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