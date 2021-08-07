Деррик Льюис — Сирил Ган: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прозног на бой Деррик Льюис — Сирил Ган.



Ставка: досрочная победа Гана за 1.92.

«Главный бой вечера, конечно, предстоит невероятно зрелищный. Льюис имеет просто потрясающий удар, который может повалить любого, и идёт на хорошей победной серии. Но это играло бы большее значение, если бы не такой оппонент. Француз со своей скоростью и умом просто не позволит, на мой взгляд, по себе попасть акцентировано. У него преимущество и в технике, и в борьбе. К тому же, что немаловажно, он на пять лет моложе американца.



Я считаю, что ситуация будет развиваться следующим образом: сначала Ган подержит какое-то время американца на дистанции, усмиряя его пыл своими комбинациями, ведь он тоже обладает мощным панчем. А в более позднем раунде француз проведет приём или точный удар и одержит свою очередную досрочную победу».