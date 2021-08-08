«Химки» — «Ростов»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Ростов».
Ставка: победа «Химок» за 2.95.
«Химки» мне очень понравились в матче с «Краснодаром». У коллектива полный порядок во всех линиях. Сзади всё довольно сбалансированно и надёжно. С атакой тоже налажено — хорошая фланговая игра, скорость атакующей линии и общий настрой коллектива принесли результат с южной командой, и я считаю, что «Ростову» будет очень сложно что-то противопоставить оппонентам в выездной встрече.
Жёлто-синие провели два неудачных матча на старте и продемонстрировали наличие проблем во всех линиях и общую неготовность к сезону. «Химки» и с «Зенитом» смотрелись достаточно неплохо, пробили по воротам чемпиона столько же, но подвела реализация и чувствовалась некоторая скованность в игре с соперником такого калибра. Но уже следующий матч с другим грандом российского футбола, которым в последние годы можно считать «Краснодар», показал, что с нервами у игроков «Химок» всё в порядке и они могут выступать на равных с такими клубами.
Мне кажется, что «Химки» обыграют второй южный клуб и улучшат положение в таблице».
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