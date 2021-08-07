Россия — Франция: прогноз Павла Лысенкова на финал Олимпиады по гандболу у женщин

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на финальный матчи женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио Россия — Франция.
Ставка: победа России в первом тайме за 1.90.
«Россия занимает четвёртое место рейтинга. Выше нас Швеция и как раз Франция, поэтому француженки — это команда не из робкого десятка. В групповом раунде Россия выиграла у Франции. Кроме того, матч с Францией — это повторение финала в Рио. Вот такая интересная история.
Наша команда, конечно, плохо начала турнир. Первые два матча были кошмарными. Большие чиновники, включая великого и легендарного тренера Трефилова, обрушили волну критики на главного тренера Алексея Алексеева. Не ругал команду только ленивый.
Как раз после поражения от шведок, где был тотальный разгром, наша команда переродилась. С тех пор никому не проиграла. Может, пик поймала, может, психология играет роль. Сейчас команда играет уверенно и хорошо, её просто прёт.
Что бросилось в глаза в матче с Норвегией — у нас отлично сыграл вратарь. Защита была на уровне. Анна Вяхирева, как всегда, была великолепна. У команды чувствуется уверенность. Нет никаких проблем. Я не удивлён, что у букмекеров именно Россия считается фаворитом в матче с Францией.
Если брать просто победу России, то коэффициент очень низкий. Я нашёл кэф 1.90 на то, что в первом тайме выиграет Россия. На чём я основываюсь? С норвежками было то же самое. Вели после первого тайма в три мяча. Вообще, когда игра идёт по нашему сценарию, то важно выигрывать первую половину. Пять лет назад в финале Рио наши девчонки также вели с разницей в 3 мяча после 1-го тайма. Захватить преимущество в первой половине и не отдавать его — это наше кредо».
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