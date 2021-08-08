«Динамо» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.77.
«ЦСКА уже сыграл одно дерби с «Локомотивом». Вряд ли команда может быть довольна результатом. Армейцам удалось отыграть счёт, но дальше произошло то, к чему мы в последние годы уже привыкли. ЦСКА либо пропускает первым, либо, забив гол, пропускает в ответ. Такое было весной с «Зенитом». По сути, тот матч подвёл итог пребывания Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.
Очень похоже развивалась игра с «Локомотивом». ЦСКА тут же пропустил со стандарта, потому пропустил ещё и проиграл в итоге матч. Я думаю, что сейчас «Динамо» понимает, что ЦСКА в том состоянии, в котором у него можно забирать очки.
Стало быть, «Динамо» пойдёт вперёд. В этой команде не особенно пока увлекаются оборонительным футболом. Вряд ли кто-то, если это не совсем уж слабые команды, будут играть с ЦСКА от обороны. Сами армейцы показывают своим конкурентам, что это делать не обязательно, тем более что не совсем понятен статус Влашича. В каком он состоянии, сколько может играть и будет ли играть.
Для меня фаворитом матча является «Динамо», но и армейцы наверняка сделают выводы. Их критиковали за пассивность в матче с «Локомотивом», поэтому они должны хоть что-то показать в атаке. Логичный выбор на этот матч — обе забьют.
Оборона ЦСКА — это вне категории обсуждения, а что касается передней линии армейцев, то на один гол они все же наиграют. Коэффициент на это событие — 1.77. Моя уверенность в прогнозе — 8 по 10-балльной системе».
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