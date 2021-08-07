«Зенит» — «Краснодар»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.



На 9-й минуте Вендел классной передачей разрезал оборону соперника, Сердар Азмун подхватил мяч, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот. Затем полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного в матче с «Зенитом», однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот. На 24-й минуте Эдуард Сперцян прострелил в штрафную, а Джон Кордоба поставил корпус, развернулся и пробил, сравняв счёт — мяч от ноги Ярослава Ракицкого влетел в нижний угол ворот.

Сердар Азмун оформил дубль на 35-й минуте. До Азмуна дошёл пас с фланга, иранец направил мяч под перекладину. На 44-й минуте Далер Кузяев в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Александр Ерохин подстроился и в касание пробил в ближний угол ворот. На 76-й минуте прошла подача с углового, Михаил Кержаков потащил удар Юрия Газинского в упор, но Урош Спаич подкараулил отскок и поразил полупустые ворота.

Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей. Успех «Краснодара» оценивался в 7.25, ничья — в 5.20.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.51, тотал больше 4.5 гола — за 4.01, а гол в каждом тайме — за 1.55. На «обе забьют» давали 1.66, на точный счёт 3:2 в пользу «Зенита» — 22.0.