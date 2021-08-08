«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».
Ставка: «Рубин» откроет счёт в первом тайме за 2.47.
«Ахмат» немного разочаровал игрой с «Сочи» после эмоциональной победы в Самаре. Мне представлялось, что у себя дома будет совсем другой футбол с учётом того, что «Сочи» играл еврокубок. Но, может, именно такой «Ахмат» и есть настоящий.
В этом плане «Рубин» гораздо стабильнее. У него красивые победы над «Спартаком» и «Тулой», при этом ни одного пропущенного мяча. Большой бизнес с продажей Дениса Макарова. Прямо сейчас фон для «Рубина» очень хорош. У них красивые показатели: 3 поражения в 13 матчах. Надо сказать, что перевес в историческом противостоянии с «Ахматом» также на стороне казанцев.
Думаю, что на домашнем стадионе у «Казани» всё будет довольно весело. Мне кажется, что результативный футбол в этой игре тоже может засиять. Но я бы сделал выбор в пользу первого гола «Рубина». Мне кажется, что быстрый старт – то, что нужно команде Леонида Слуцкого. Он понимает, что «Ахмат» – очень вязкий соперник.
Ну и мы только что видели, как это случилось в Туле: быстрый мяч всё решает. Поэтому, думаю, «Казань» полетит вперёд сразу и постарается забить. А дальше – что будет, то будет.
Ставлю на то, что первый гол в первом тайме забьет «Рубин».
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