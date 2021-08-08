«Динамо» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России 8 августа

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.06.
«У «Динамо» довольно любопытный состав получается. И (в отличие от других команд) здесь очень благоприятный фон.
У ЦСКА всё пока скрипит, но это понятно: смена тренера и добавление новых задач – много всего интересного предстоит команде пережить с Алексеем Березуцким. Начинается период турбулентности, это мы хорошо увидели в матче с «Локомотивом».
Мне кажется, что Сандро Шварц чувствует себя фаворитом в этой паре. Но главное, что всегда результативный футбол получается между этими командами. «Динамо» уже сыграло красивый матч с «Уфой» со счётом 3:2. Плюс то, что ЦСКА с «Локо» выдали «верх», как раз намекает, что эта линия будет продолжена.
Тотал будет пробит, московское дерби будет ярким».
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