«Барселона» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч за Кубок Гампера

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч финала Кубка Жоана Гампера «Барселона» — «Ювентус».



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.70.

«Барселона» — «Ювентус» – финал Кубка Жоана Гампера, красиво звучит, но, по сути, товарищеская игра. «Барселона» без Лионеля Месси, очень интересно, как именно эмоционально будет справляться на поле. Это первый матч, что Лео не сумеет сыграть за «Барселону» из-за финансовых правил Ла Лиги.



А вот за «Ювентус», скорее всего, сыграет Криштиану Роналду, по крайней мере он готов к этой игре, так писали журналисты. В этом матче, мне кажется, нужно брать тотал, при этом тотал меньше. Тотал меньше 3.5 гола мне кажется ставкой очень разумной.

Если даже оба тренера Рональд Куман и Макс Аллегри выпустят молодых ребят, то, мне кажется, ощущение финала сыграет свою роль. Итак, играю ставку на тотал меньше».