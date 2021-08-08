«Барселона» — «Ювентус»: прогноз Александра Вишневского на матч за Кубок Гампера

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Гампера «Барселона» — «Ювентус».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.30.

«Сразу скажу, что большие суммы ставить тут не стоит. Товарищеские матчи непредсказуемы. Наверное, можно предположить, что без Месси «Барселона» будет забивать меньше. К тому же травмирован и Фати. Он лишь только начал заниматься с мячом после многомесячной паузы. Атака «Барсы» сейчас не такая мощная, поэтому вряд ли стоит ждать много мячей на пустом стадионе.



Если посмотреть последние 10 матчей между «Ювентусом» и «Барселоной», то там лишь раз забивалось больше трёх голов. Это было в финале Лиги чемпионов, который проходил в Берлине. Я был на той игре. Забивал там Ракитич и не важно кто ещё. Обычно очные матчи не богатые на голы, поэтому я предлагаю тут поставить на тотал матча 2-3 гола. Я очень люблю эту ставку.



Ставить на победу какой-то команды — это опрометчиво, когда не знаешь стартовых составов. «Барселона» – явный фаворит матча, но без Месси и без зрителей так ли важно выигрывать. Я думаю, что будут понурые лица у футболистов «Барсы», поэтому логично поставить на то, что голов будет не очень много.



Вряд ли команды, которые ещё не набрали форму, покажут какое-то умопомрачительное количество голов. С другой стороны, вряд ли без голов обойдется дело. Обычно в товарищеских матчах голов много, поэтому коэффициент на обе забьют очень низкий, коэффициент на ТБ (2.5) также низкий.



Поэтому я выбираю ставку тотал 2-3 гола. Считаю её валуйной с коэффициентом 2.30. На победу или на форы будем ставить, когда будем знать стартовые составы. А так игра статусная, но первая без Лионеля Месси».