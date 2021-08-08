«Динамо» — ЦСКА: ставка Дмитрия Симонова с коэффициентом 3.28 на матч РПЛ

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.28.
«Это очень серьёзное противостояние. На сегодняшний день «Динамо» выглядит предпочтительнее. Команда находится в хорошей форме, одержала уже две победы. В составе есть хорошие молодые футболисты. Ярко себя проявляют.
ЦСКА слабовато начал сезон. По делу проиграл «Локомотиву». С «Уфой» победа было неоднозначная (1:0). Пока ещё никто не понял, что из себя представляет тренер Алексей Березуцкий. Не очень положительно сказывается ситуация с Влашичем, который вроде как и хочет уйти, но никак не уйдёт.
В этой связи «Динамо» выглядит фаворитом, но проблема может быть в том, что в команде много молодых футболистов, а им свойственны перепады. После двух побед могут и крылья вырасти, а может команда и зазнаться.
С одной стороны мне не кажется, что «Динамо» является однозначным фаворитом, а с другой — не кажется, что ЦСКА играет удовлетворительно. Состояние клуба какое-то сомнительное. В этом плане реальным исходом матча может быть ничья.
Поймать ничью в этом матче можно. Достаточно сказать, что три из последних четырех очных матчей на арене «Динамо» завершались вничью. Да и в целом дома «Динамо» уже четыре матча не проигрывает армейцам. Ничья — это вполне реальный вариант».
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