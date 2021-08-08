«Химки» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – «Ростов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Химки» не проиграют и тотал меньше 2.5 гола за 2.39.

«Интересная встреча. «Химки» Черевченко против «Ростова» Сёмина. Знаем, что Черевченко можно в какой-то мере считать учеником Сёмина, много времени он провёл в «Локомотиве», играл у Сёмина. В целом и какие-то мысли могут быть схожими. «Химки» — очень организованная команда. Казалось многим после матча с «Зенитом», что «Химки» не те, что были в прошлом сезоне. Но сейчас «Зенит» выглядит лучше других команд в чемпионате. «Химки» съездили в Краснодар и забрали три важных очка. Теперь постараются и дома сыграть на победу.



Но, думаю, «Ростов» будет играть максимально аккуратно. Сёмин построит игру от обороны, от печки, закрутит гайки. Это однозначно. Никакого риска от «Ростова» здесь не жду, несмотря на незавидную турнирную ситуацию. Всё-таки только старт сезона, можно успеть выправить положение. Но спешить Сёмин не будет. Сначала грамотная игра на своей половине поля.



Не жду результативного футбола, возможна даже нулевая ничья. На данный момент «Химки» в плане организации «Ростов» превосходят, поэтому возьму вариант «Химки» не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча». Уверен в ставке на 7 из 10».