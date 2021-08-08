«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 08.08.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Рубина» за 2.22.
«Тяжёлый матч провёл «Рубин» в еврокубках. В Польше был проливной дождь, даже фамилии смывались со спин игроков. Ужасные условия. Сил казанцы потратили немало. Но видно, что команда физически отлично подготовлена к сезону. И пока ещё ни разу «Рубин» не пропустил. Слуцкий явно делал акцент на защите на сборах, и пока работает всё здорово. Как раз оборона может сильно помочь Казани в этом сезоне, учитывая, что Макаров ушёл в «Динамо», Хвича тоже может перейти в другой клуб.
«Ахмат» оставляет неплохое впечатление. В плане физики команда тоже готова прекрасно. Другое дело, что мастерства не хватает. Оно в среднем гораздо ниже, чем у футболистов «Рубина».
На мой взгляд, именно индивидуальные качества футболистов будут решать в этом матче. «Рубин» после Лиги конференций сыграет сдержанно, но свой шанс реализует. Ставлю на его победу. Уверен в ставке на 7 из 10».
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