«Химки» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Ростов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.81, тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

«Дебют Юрия Сёмина в «Ростове», его возвращение в РПЛ. Всё это выпадает на матч с «Химками».



«Ростов» потерпел два поражения на старте, пропустив 6 мячей. Карпин понял, что не может совмещать. Он сосредоточился на работе в сборной. И сразу у Сёмина матч — учитель против ученика. Сёмин против Черевченко.



«Химки» очень уверенно смотрелись с «Зенитом», хоть и проиграли 1:3. Достаточно неплохо выглядели с «Краснодаром», хоть и повезло с нереализованным пенальти Классоном. Лантратов очень здорово сыграл. И «Химки» подловили свой момент во втором тайме — забил Кухарчук во втором туре подряд. Победу увезли «Химки» из Краснодара.



«Ростов» понимает, что пропустил 6 мячей за 2 игры. К тому же это дебют Сёмина. «Химки» тоже не полетят с шашкой наголо. Черевченко понимал, как будет играть «Ростов» при Карпине. А как при Сёмине — пока догадки.



Вряд ли игра будет сверхнасыщенной и результативной. В прошлом сезоне был скандал: «Ростову» не поставили пенальти и отменили чистый мяч. Поэтому считаю, что первый тайм будет разведкой. Сыграл бы ничью в первом тайме или даже «тотал меньше 1 мяча в 1-м тайме» за 1.81. Ну, и низ по матчу. Меньше 2.5 за 1.78. 8 низов подряд. С чего бы сейчас пробит верх».