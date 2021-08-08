«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – ЦСКА в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: ничья в первом туре за 2.11, ничья за 3.25.
«Пожалуй, одна из самых интересных игр тура. На «ВТБ-Арене» «Динамо» сыграет с ЦСКА. Динамовцы стартовали с двух побед подряд. ЦСКА одержал победу над «Уфой», но проиграл в дерби «Локомотиву». Сейчас второе дерби подряд.
В прошлом сезоне матчи получились очень результативными: ЦСКА дома выиграл 3:1, а в мае на «ВТБ-Арене» уступил 2:3. Драматичная развязка у второго матча была — гол Захаряна в концовке.
Сейчас под огнём критики находится Алексей Березуцкий. Очень скупой и не совсем качественный, совсем не агрессивный футбол показывает ЦСКА. Особенно это было видно на старте матчей с «Уфой» и «Локо», когда отдавали мяч сопернику. Это вызывает непонимание у болельщиков и сторонних наблюдателей.
С динамовцами тоже нужно держать ухо востро. Команда Шварца очень качественно наказывает за ошибки. Это было и в первой игре в Ростове, и во второй — в Уфе. Вряд ли «Динамо» и ЦСКА будут предлагать друг другу острый футбол. Это будет тесный футбол. Динамовцы, наверное, должны быть чуть агрессивнее. Но при этом в ЦСКА вряд ли что-то за неделю сменилось, и Березуцкий сказал, что контроль мяча — наше всё.
Жду очень аккуратный футбол. Рискнул бы поставить на ничью в матче, их просто мало в этом сезоне пока. И также сыграл бы за 2.11 ничью в первом тайме. Да даже за хороший коэффициент можно сыграть ничья/ничья».
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