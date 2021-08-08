«Динамо» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – ЦСКА в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

«Московское дерби. Это всегда интересно, в каком бы состоянии ни были команды. Сейчас «Динамо» выглядит поинтереснее. Две гостевые победы одержали на старте. С «Уфой» контролировали ход игры, вели 2:0, но расслабились, тем не менее за несколько минут перестроились и забили победный мяч. Сейчас «Динамо» приобрело Макарова, очень интересный трансфер. Дорого, но Макаров точно поможет «Динамо», хорошая молодая команда собралась. Очень жалко, что Лесовой выбыл надолго. Но в таком случае Захаряна подвинут на левый фланг, вряд ли от этого станет сильно хуже.



ЦСКА в моменте перестройки. Игроки приходят и уходят. Алексей Березуцкий строит что-то своё. Интересно за этим следить, но, на мой взгляд, ставить в этом матче на ЦСКА точно не стоит. «Динамо» выглядит предпочтительнее.



Но я возьму ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Уверен, что «Динамо» пропустит. Новый вариант обороны ещё не отлажен. Взяли игрока из АПЛ, но он должен привыкнуть к партнёрам, к нашим реалиям. Зато в атаке «Динамо» в полном порядке. Там и Тюкавин, и Захарян, и Н’Жи, и Фомин с Шиманьски из центра помогают. Забить два должны».