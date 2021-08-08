«Химки» — «Ростов»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой канал покажет

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91, а успех ростовчан оценён экспертами в 2.61. Ставки на ничью принимаются за 3.35.



Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Химки» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.10.