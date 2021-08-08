«Рубин» — «Ахмат»: где покажут матч РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир 08.08.2021

8 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.70. А ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч второго тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.30.