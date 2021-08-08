«Динамо» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре РПЛ
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Сегодня, 8 августа, в 20:00 по московскому времени начнётся матч 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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