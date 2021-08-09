«Сочи» — «Урал»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Сочи» — «Урал».
Ставка: «Урал» не проиграет за 2.16.
«Сочинцам предстоит сложнейший матч в Белграде. После того, что случилось на «Фиште» (когда команда была не так далека от победы), у Федотова и компании все мысли о том, что в Белграде нужно сыграть круто. А значит, надо побольше сил оставить после «Урала».
Поэтому у гостей есть хорошие шансы зацепить положительный результат. Плюс важно, какой состав будет у «Сочи». Если перед игрой с «Партизаном» у Федотова ротации не было никакой, то теперь она может быть серьёзной.
«Урал» пока ничего не зацепил в чемпионате. Но после игры с «Нижним» может постараться выглядеть довольно серьёзной силой. Попробую взять 2Х в этой встрече», — сказал Казанский.
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