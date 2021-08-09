Ник Кирьос — Райли Опелка: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Торонто

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Торонто Ник Кирьос — Райли Опелка.



Ставка: тай-брейк в матче за 1.60.



«Никак не найдёт своё место в теннисе Ник Кирьос, судя по последним интервью. Пандемия пошатнула психологию и без того импульсивного австралийца настолько, что тот намекает на возможный уход. Ну а пока Ник в игре и местами показывает неплохую игру.



У Опелки был небольшой проблеск в сезоне, причём, на удивление, на грунте. Но в целом результаты неважные, не подводит разве что пушечная подача. Традиционно много тай-брейков в матчах Опелки: свыше 70% матчей в сезоне, в том числе и в крайних шести играх.



Есть все основания для тай-брейка и в предстоящей встрече: кондиции обоих оставляют желать лучшего, Кирьос также играет от подачи, приём хромает. Минимум один тай-брейк здесь явно напрашивается», — сказал Фомин.