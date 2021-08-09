«Сочи» — «Урал»: ставка Александра Мостового на игру 3-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал».



Ставка: ничья за 3.82.



«Сочи» выступил здорово, что в итоге привело на пятое место в чемпионате России. Такой итог дал право представить РФ на полях нового европейского турнира.



На первом этапе Лиги конференций новичок евротурниров не сплоховал – команда дважды уверенно обыграла «Кешлю». В четверг «барсы» сыграли вничью с «Партизаном». В чемпионате РПЛ южане стартовали с поражения от «Нижнего Новгорода», следом за чем увезли три балла из Грозного.



«Урал» в прошлом году занял 12-е место, причём с огромным запасом от последней четвёрки. Старт нового турнира Премьер-Лиги Екатеринбург провёл дома, но порадовать содержательной игрой не получилось. После поражения от «Краснодара» оранжево-чёрные вырвали ничью у новичка высшей лиги.



В составе гостей есть проблемы, но команда набирает обороты и есть потенциал. Хозяева пока без поражений в еврокубках, но необходимо выдержать напряжённый игровой режим, чтобы достойно выглядеть на всех уровнях.



Для южан «Урал» неудобный противник и команда сыграет с оглядкой на предстоящий ответный поединок в Сербии. Не отдам предпочтение никому и поставлю на мирный исход, который наверняка устроит всех. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.