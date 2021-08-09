Эксперты назвали шансы «Спартака» отыграться с 0:2 и пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов
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10 августа в Португалии «Спартак» сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». В первой игре в Москве португальский клуб победил со счётом 2:0. Букмекеры оценили шансы спартаковцев отыграться и пройти в следующий этап соревнований.
Поставить на то, что «Спартак» сможет по сумме двух матчей пройти в раунд плей-офф, можно с коэффициентом 15.00, это примерно 6% вероятности. На проход «Бенфики» принимают ставки с коэффициентом 1.01 (94%).
После поражения от «Бенфики» вокруг «Спартака» разгорелся очередной скандал, сопровождающийся публикацией личной переписки сотрудников клуба. На этом фоне москвичи в 3-м туре РПЛ проиграли новичку элиты — «Нижнему Новгороду» — 1:2.
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