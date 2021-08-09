«Шахтёр» — «Гомель»: прогноз Юрия Тесленка на матч Кубка Беларуси

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Кубка Беларуси «Шахтёр» — «Гомель».
Ставка: «Гомель» забьёт за 1.78.
«За прошлый месяц в Солигорске произошло много событий: это и смена главного тренера, и позорный вылет из Лиги конференций. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр», оставив в резерве ряд первых номеров во главе с лучшим снайпером Дарбо, без видимых проблем одолел «Ислочь». Забив быстрый гол на 4-й минуте, «кроты» в дальнейшем действовали сугубо по счёту.
Гомельчане с первого тура высоко подняли свою планку и в общем-то не опускаются ниже определённого уровня. Хорошая тренерская рука вкупе с добротным подбором игроков позволяют гомельской команде, ещё в прошлом сезоне пылившей в первой лиге, держаться в пятёрке сильнейших. «Гомель» в своём предыдущем матче играл дома с БАТЭ: дважды отыгравшись, гомельчане проявили характер и свели игру к ничьей 2:2.
В целом если взглянуть матчи «Гомеля» с командами из сильнейшей пятерки, то практически в каждой игре «зелёные» поражали ворота соперников. Думаю, еврокубки развеяли мифы о надёжности солигорской обороны, и гомельчане сумеют показать свой футбол и поразить ворота хозяев», — сказал Тесленок.
- 9 августа 2021
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
02:34
- 8 августа 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:40
-
07:22
- 7 августа 2021
-
22:16
-
21:59