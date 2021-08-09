«Шахтёр» — «Гомель»: прогноз Юрия Тесленка на матч Кубка Беларуси

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Кубка Беларуси «Шахтёр» — «Гомель».



Ставка: «Гомель» забьёт за 1.78.



«За прошлый месяц в Солигорске произошло много событий: это и смена главного тренера, и позорный вылет из Лиги конференций. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр», оставив в резерве ряд первых номеров во главе с лучшим снайпером Дарбо, без видимых проблем одолел «Ислочь». Забив быстрый гол на 4-й минуте, «кроты» в дальнейшем действовали сугубо по счёту.



Гомельчане с первого тура высоко подняли свою планку и в общем-то не опускаются ниже определённого уровня. Хорошая тренерская рука вкупе с добротным подбором игроков позволяют гомельской команде, ещё в прошлом сезоне пылившей в первой лиге, держаться в пятёрке сильнейших. «Гомель» в своём предыдущем матче играл дома с БАТЭ: дважды отыгравшись, гомельчане проявили характер и свели игру к ничьей 2:2.



В целом если взглянуть матчи «Гомеля» с командами из сильнейшей пятерки, то практически в каждой игре «зелёные» поражали ворота соперников. Думаю, еврокубки развеяли мифы о надёжности солигорской обороны, и гомельчане сумеют показать свой футбол и поразить ворота хозяев», — сказал Тесленок.