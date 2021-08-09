«Сочи» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 3-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака», известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Урал».



Ставка: победа «Сочи» за 1.80.



«По игре «Урал» на данный момент является одной из худших команд чемпионата. В свою очередь, «Сочи» хорошо комбинирует в середине поля, ведёт игру, располагая такими хавбеками, как Нобоа, Юсупов и Попов. «Сочи» выиграет 1:0», — сказал Бубнов.