Ник Кирьос — Райлли Опелка: прогноз Ярослава Перканюка на игру в Торонто

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Торонто Ник Кирьос — Райлли Опелка.



Ставка: ТБ 12.5 гейма в 1-м сете за 2.60.



«Кирьос переживает не лучший отрезок в карьере. Австралиец долгое время не имел постоянной игровой практики, в связи с этим сбавил во всех игровых аспектах. Ника не устраивают последние результаты, о чём можно говорить, если он даже заговорил о завершении карьеры. Скорее всего, Кирьос потерял уверенность в собственных силах, поэтому ему нужны громкие победы, чтобы вернуться на свой уровень. Да и благодаря защищённому рейтингу он хоть и со скрипом, но по-прежнему удерживается в топ-100.



В последних матчах Кирьос никак не мог найти ритм на своей подаче. У него бесследно пропадал первый мяч, из-за этого он неоправданно рисковал на второй подаче и допускал много двойных. В розыгрышах австралиец действует сверхагрессивно и прямолинейно, стараясь с любых позиций только обострять.



Опелка вряд ли оправдывает ожидания американских фанатов. Ожидалось, что Райлли способен затмить Иснера. Но ничего подобного пока не происходит. Реальность такова, что Джон в свои 36 лет в разы увереннее и стабильнее подаёт, чем Опелка, который в расцвете сил. Проблема Райли в отсутствии характера, он не умеет заставлять себя бороться на корте. Достаточно обидно проиграть сет, как уже на следующий он выходит без всякой мотивации и даже не имитирует борьбу.



Опелка выделяется сумасшедшей по скорости подачей. Но американцу нужно учиться варьировать направление мяча. В последнее время теннисист в большинстве случаев подаёт плоско в тело. В розыгрышах Райлли действует отвратительно, он со скрипом перебивает мяч и допускает много ошибок в простейших ситуациях.



Встречаются теннисисты, которые на серьёзном спаде. В этом матче нет ни фаворита, ни аутсайдера. Исход встречи может решить один брейк-пойнт, поэтому не советую ставить на исход. И Опелка, и Кирьос слабо играют на приёме, но при этом оба выделяются пушечной подачей. Мне трудно представить, как кто-то из них оформит брейк, особенно в первой партии. Так что предлагаю заиграть тотал больше 12.5 гейма в первом сете и общий тотал больше 23», — сказал Перканюк.