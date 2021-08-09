«Сочи» — «Урал»: прогноз Вячеслава Киреева на встречу чемпионата России

Профессиональный каппер Вячеслав Киреев дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Урал».
Ставка: индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 за 1.40.
Если бы не предстоящий ответный матч еврокубков в четверг, то сомнений в успехе «Сочи» у меня было бы гораздо меньше. А так хозяева наверняка будут по возможности экономить силы и использовать ротацию, что вызывает определённые опасения. Тем не менее даже при текущих раскладах «Сочи» по делу идёт явным фаворитом. Владимир Федотов умело руководит своей командой, и нет никаких сомнений, что при любом стартовом составе хозяева не потеряют в организации игры и сохранят свои сильные стороны.
«Урал» пока не впечатляет своей игрой. Причём и визуально, и по цифрам. По статистическим данным от Инстата они уступают «Сочи» по большинству возможных параметров. Обе команды с высокой мотивацией в победе. Не думаю, что игра будет чересчур закрытой, вполне допускаю, что в матче будет забито более двух голов. И в первую очередь результативных действий жду от хозяев поля. Эта команда более эффективна в атаке. Так что выделяю здесь вариант ИТБ 1. Учитывая, что «Сочи» пока пропускали в каждой игре, можно попробовать ТБ2 за более высокий ценник», — сказал Киреев.
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