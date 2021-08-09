«Сочи» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Урал» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.55.



«Сочи» после еврокубкового матча с «Партизаном» снова играет на своём поле. Сложно далась эта встреча в Лиге конференций, соперник колючий, не позволил много моментов создать у своих ворот. «Урал», думаю, тоже будет играть от обороны, не станет раскрываться. На выезде екатеринбуржцы очень осторожно действуют, стараются не пропустить главным образом. Впереди же Бикфалви может что-то интересное придумать. Здесь тактика будет примерно такой же.



Считаю, что «Сочи» всё-таки посильнее, но плотный график на старте может злую шутку сыграть с командой Федотова. Нужно успевать восстанавливаться. А «скамейка» не особенно богатая, поэтому на весь матч «Сочи» может не хватить, если дать высокий темп. Поэтому, как мне кажется, будет достаточно плотная игра без большого количества голевых моментов. Но «Сочи» проиграть у себя не должен.



Ставку выберу — «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.