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«Легия» — «Динамо» Зг: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора Лиги чемпионов

«Легия» — «Динамо» Зг: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора Лиги чемпионов
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Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Легия» — «Динамо» Загреб.

Ставка: проход «Динамо» за 1.65.

«Чиновники из УЕФА сильно «оледенили» интригу ответного матча, убрав «правило выездного гола». А так «Легия» имела бы преимущество. Теперь же всё в этом противостоянии начинается с чистого листа. Спрашивается, зачем тогда вообще оставлять двухраундовое противостояние?

Так или иначе, но варшавяне отыгрались в Загребе, и теперь матч в Польше не может завершиться ничьей. Ещё год назад счёт 0:0 вполне устроил бы «Легию». А так «Динамо» по-прежнему фаворит пары. Но насколько же отмена гостевого гола обеднила тактические игры. Теперь интрига стала прямолинейной как телеграфный столб», — сказал Аскеров.

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