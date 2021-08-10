«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.



«В Лиссабоне «Спартак» постарается совершить невозможное. После 0:2 в Москве и по игре особенно «Спартаку», наверное, ловить уже нечего. Бывают чудеса, но, пожалуй, это не тот случай. Вот эти передряги, которые окружали «Спартак» всю эту неделю: поражение от «Бенфики», от «Нижнего Новгорода», медиа- и телеграм- война между экс-спортивным директором Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой положительных эмоций не прибавляют.



Что можно предположить относительно матча в Лиссабоне? «Спартаку» надо рисковать. Не знаю, какой состав на этот раз выставит Руй Виторио. Понятно, что против «Нижнего Новгорода» московский клуб играл резво, но в обороне игра оставляет желать лучшего. «Бенфика» в первой игре забила два. Потом в чемпионате Португалии играла против «Морейренсе» и также забила два, но играла не основным составом. И в той, и в другой игре могла забить больше.



Но сейчас, если «Спартак» сыграет агрессивно и нагло в Лиссабоне, то мы увидим результативный футбол. Я бы рассмотрел тотал больше 2,5 на сайте Винлайна. Это тот случай, когда «Спартаку» отсиживаться в обороне бессмысленно. Мы понимаем, что правило выездного гола не работает и «Спартаку» надо выиграть с разницей в два мяча. Это сказать просто.



Можно рассматривать вариант и «обе забьют» или через тотал больше. Либо же даже приглядеться к тоталу больше 3 мячей. Оборона у «Спартака» выглядит неубедительно, а моменты в атаке наверняка какие-то будут», — сказал Генич.