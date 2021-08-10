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«Шахтёр» – «Генк»: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

«Шахтёр» – «Генк»: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Шахтёр» — «Генк».

Ставка: победа «Шахтёра» за 1.79.

«Матч квалификации Лиги чемпионов. «Шахтер» сыграет против бельгийского «Генка». Думаю, что вопрос о победителе в этой паре снят, «Шахтер» выиграл на выезде.

Другой вопрос в том, что «Шахтер» проиграл свой матч в чемпионате Украины, уступив «Александрии», а ведь сложно говорить о том, что эта команда сильнее бельгийцев.

Там была определенная ротация состава. Де Дзерби, видимо, пытался в соревновательном режиме узнать возможности некоторых игроков. Узнал. Думаю, что против «Генка» мы не увидим их на поле.

«Шахтер» известен тем, что всегда нервно реагирует на любое поражение и всегда пытается стереть их из памяти. Думаю, что бельгийскому клубу несдобровать. Играть будут только на победу. Тем более, что «Шахтер» печётся о своем клубном рейтинге, не о рейтинге страны.

Поэтому чистая победа «Шахтера» с коэффициентом 1,79 — интересный вариант. «Шахтер» и по исполнителям интереснее и опытнее. Да и бельгийцы наверняка приедут с не самыми большими надеждами выскочить в следующий раунд», — сказал Андронов.

«Шахтёр» — «Генк». Прогноз: украинский клуб пройдёт в Лиге чемпионов по краю пропасти «Шахтёр» — «Генк». Прогноз: украинский клуб пройдёт в Лиге чемпионов по краю пропасти
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