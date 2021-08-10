«Бенфика» – «Спартак»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» – «Спартак».



Ставка: гол «Спартака» за 1.65.



«Ответный матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак». Хоть и отменили правило выездного гола, но шансы у москвичей призрачные. Нужно отыграть два гола в Португалии, да ещё и при условии, что «Спартак» при Руе Витории пока особо не выигрывает. Даже «Нижнему Новгороду» команда проиграла в последнем матче (1:2).



При всём при этом мне очень понравилось, как в первом тайме играл «Спартак» с «Бенфикой» в атаке. Были моменты у ворот Влаходимоса. Поэтому здесь, когда нужно рисковать, когда абсолютно незачем стоять у своих собственных ворот, мне кажется, что всё-таки «Спартак» забьёт. Букмекеры дают на это коэффициент 1,70. Давайте на это поставим и поддержим москвичей. Мне кажется, что здесь искать другие варианты не стоит. Тотал сложно, «Бенфика» может закрыться и сделать ставку на контратаки. Проход «Спартака» здесь коэффициент 20,00… Играем гол красно-белых и болеем за команду», — сказал Наливайко.