«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бенфика» — «Спартак» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.



Ставка: ТБ 3 за 2.19.



«Поговорим с вами об ответном матче «Бенфика» — «Спартак». Как вы знаете, первую встречу «Спартак» проиграл со счетом 0:2. Неплохой был первый тайм, но во втором «Бенфика» имела преимущество и победила. В перерыве матча спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов подал в отставку.



Наверняка появится новый спортивный директор, который постарается привести нового тренера, поэтому Рую Витории ничего не остается, как доказывать, что именно он достоин «Спартака». По этой причине «Спартак» в Португалии будет играть агрессивно, другого шанса уже нет и терять уже нечего.



«Бенфика» — команда сильная, которая вряд ли будет играть вторым номером. Тоже будет много атаковать. Я жду верховой матч, где будет много борьбы, много угловых, голов. Пожелаем команде удачи.



Мой прогноз на эту игру. Тотал матча будет больше трех голов и тотал «Спартака» больше 1 мяча. Я редко даю ставки с расходом, но в этот раз считаю, что голов будет много. Всем болельщикам «Спартака» удачи и терпения. Надеюсь, что всё у нас будет хорошо», — сказал Мор.