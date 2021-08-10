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«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бенфика» — «Спартак» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Ставка: ТБ 3 за 2.19.

«Поговорим с вами об ответном матче «Бенфика» — «Спартак». Как вы знаете, первую встречу «Спартак» проиграл со счетом 0:2. Неплохой был первый тайм, но во втором «Бенфика» имела преимущество и победила. В перерыве матча спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов подал в отставку.

Наверняка появится новый спортивный директор, который постарается привести нового тренера, поэтому Рую Витории ничего не остается, как доказывать, что именно он достоин «Спартака». По этой причине «Спартак» в Португалии будет играть агрессивно, другого шанса уже нет и терять уже нечего.

«Бенфика» — команда сильная, которая вряд ли будет играть вторым номером. Тоже будет много атаковать. Я жду верховой матч, где будет много борьбы, много угловых, голов. Пожелаем команде удачи.

Мой прогноз на эту игру. Тотал матча будет больше трех голов и тотал «Спартака» больше 1 мяча. Я редко даю ставки с расходом, но в этот раз считаю, что голов будет много. Всем болельщикам «Спартака» удачи и терпения. Надеюсь, что всё у нас будет хорошо», — сказал Мор.

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