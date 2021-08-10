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«Бенфика» — «Спартак»: где покажут, во сколько начало матча Лиги чемпионов, какой канал

«Бенфика» — «Спартак»: где покажут, во сколько начало матча Лиги чемпионов, какой канал
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10 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52 (66%). Успех россиян оценён экспертами в 7.20 (13%). А ставки на ничью принимаются за 4.85 (21%).

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Проход «Бенфики» идёт за 1.01, проход «Спартака» — за 15.0.

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