«Бенфика» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на матч раунда отбора Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» – «Спартак».



Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.71.



«В ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов сойдутся «Бенфика» и «Спартак». Их первая встреча прошла неудачно для красно-белых, как в плане результата, так и в плане имиджа. Все новые скандалы возникают вокруг команды. Боюсь, уступив в этом матче, команда Витории обрушит на себя новую волну негатива.



В их первом матче «Бенфика» довольно прагматично провела игру, победив со счетом 2:0. Руй Витория, хорошо знакомый с этой португальской командой, почти ничего не смог сделать. Я не уверен в том, что в Лиссабоне произойдет чудо и «Спартак» отыграется с 0:2. Хотя, стоит отметить, что отрыв в счете не такой большой.



Также не играют на пользу москвичам их неудачи в РПЛ. После поражения «Бенфике» «Спартак» встречался в чемпионате с новичком – «Нижним Новгородом». Казалось, что сейчас «красно-белые» выместят свою злость на «слабаке». Однако команда Кержакова смогла нанести «Спартаку» третье поражение за четыре матча.



Тут особо рассуждать не о чем, на мой взгляд. Почти ничего в этой игре не говорит о победе «Спартака». У него идет неудачная серия, он играет сейчас в гостях, а не дома. Конечно, можно предположить, что «Бенфика» будет играть в полсилы. Однако я думаю, португальцы постараются не упустить свой шанс, выйти в ЛЧ», — сказал Калиниченко.