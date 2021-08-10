«Бенфика» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на встречу квалификации ЛЧ в Португалии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: победа «Бенфики» и обе забьют за 3.20.



«Бенфика» в минувшем сезоне остановилась только на третьей позиции, уступив «Порту» и «Спортингу». Кроме того, в финале Кубка «орлы» уступили «Браге».



После этого фиаско команда не знает поражений. Без осечек португальцы прошли дистанцию подготовки к сезону и после победы в Москве обыграли «Морейренси» в первом туре Примейры.



«Спартак» добыл второе место в турнире Премьер-Лиги, после чего вселил надежду в сердца поклонников успехами в контрольных поединках. Старт сезона «красно-белые» провалили – два поражения в трех турах на старте сезона РПЛ и домашнее фиаско от сегодняшнего противника никак не вписывается в амбиции руководства и болельщиков «народной команды».



Я считаю, что многого ожидать от этого противостояния не стоит. «Спартак» находится не в самом лучшем ментальном и психологическом состоянии. Конечно, команда будет пытаться отыграться и пускать игру на самотек не будет, но даже не знаю, что должно произойти в Лиссабоне, чтобы московский клуб выиграл в три мяча.



Ожидаю повторение сценария игры в Москве и забитые мячи», — сказал Мостовой.