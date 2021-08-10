Кэмерон Норри — Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Торонто

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Канаде Кэмерон Норри — Карен Хачанов.
Ставка: победа Хачанова за 1.80.
«В первом круге турнира в Канаде Кэмерон Норри из Великобритании (25 лет, 29-я ракетка мира) будет играть со своим ровесником Кареном Хачановым, занимающим в рейтинге место на четыре позиции выше.
По личным встречам 2:1 ведёт Норри. Все свои очные встречи они провели в этом году: в марте — на турнире в Голландии, в апреле — в Испании и в мае — во Франции. В последней очной встрече британец отдал Хачанову всего два гейма. Разделал он Хачанова, как говорится, в «пух и прах». У Карена был такой провал в начале сезона, потом после Уимблдона он начал набирать обороты. Ну а сейчас, конечно же, всех удивил своим выступлением на Олимпийских играх, где он дошёл до финала, став серебряным призёром. Я думаю, что он как-то воспрял духом.
У Норри, кстати, очень даже неплохой сезон — он выиграл 36 матчей из 51 сыгранного, в его активе выигранный небольшой турнир в Мексике. У Хачанова в сезоне 25 побед и 16 поражений. Он сыграл гораздо меньше матчей, но после Олимпиады Карен на эмоциональном подъёме. Он сделал себе небольшой перерыв и с новыми силами поехал на турнир в Канаду.
Хачанов горит желанием взять реванш за недавний разгром. Думаю, что он упрётся и на этот раз победит. Ставлю на его победу в матче», — сказала Петрова.
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