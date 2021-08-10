«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру отбора Лиги чемпионов 10 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: победа «Бенфики» и ТБ 2.5 за 2.01.



«Ответный матч для «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов. Ситуация тяжелейшая. Совсем не на 0:2 в домашней встрече рассчитывали, но соперник оказался лучше готов, качественнее реализовал моменты. И даже в физике превзошёл «Спартак», хотя сезон у него ещё не начался. Именно во втором тайме всё решилось.



Что остаётся «Спартаку» на выезде? Надо рисковать, стараться забить, чтобы «Бенфика» хоть чуть-чуть дрогнула. Но веры, что так произойдёт, у меня мало. Все эти скандалы внутри клуба, естественно, отражаются на команде. Мы это увидели в матче с «Нижним Новгородом», к сожалению. Не думаю, что за несколько дней атмосфера станет лучше, тем более после поражения в чемпионате.



Но, думаю, игра будет более открытой, чем в первом матче. Уже нет смысла «Спартаку» сидеть у своих ворот, толку от этого не будет. Нужно искать шансы у чужих ворот. «Бенфика» наверняка будет этого ждать и ловить «Спартак» на ошибках. Поставлю на победу «Бенфики» и тотал больше 2.5 мяча. Может быть, «Спартак» что-то сумеет забить, но вряд ли это сильно поможет. При этом и крупным поражением всё может закончиться, учитывая эмоциональное состояние «Спартака», — сказал Титов.