«Шахтёр» — «Генк»: ставка Максима Калиниченко на ответный матч отбора Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Генк».



Ставка: ТБ 3 за 1.91.



«Донецкий «Шахтёр» примет у себя дома бельгийский «Генк» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов. У дончан есть преимущество в счёте. Плюс они играют дома. Так что, думаю, высока вероятность прохода «Шахтёра» дальше.



В их первом матче «Генк» довольно уверенно начал. В первом тайме он больше владел мячом и смог забить один гол. Однако во второй части встречи преимущество было у «Шахтёра». Клуб из Донецка смог отыграться и забить ещё один мяч. В итоге сейчас украинцы ведут со счётом 2:1.



Если бы не третий тур в украинской Премьер-лиге, то «Шахтёр» бы сейчас шёл на длинной беспроигрышной серии. Однако после победы над «Генком» он встречался со сложным соперником в чемпионате — «Александрией». Она, как мне кажется, воспользовалась определённой усталостью соперника и начала активно давить с первых минут. Как итог — два забитых мяча в первом тайме. «Шахтёр» один смог отыграть, однако сравнять ему так и не удалось.



Но я считаю, что поражение в чемпионате не сильно повлияет на настрой дончан в этом ответном матче. Наоборот, они сейчас могут быть больше мотивированны. Сам «Генк» в последнее время не так часто одерживает победы, больше проигрывая.



В общем, в успехе «Шахтёра» в этом матче я почти не сомневаюсь. Поэтому для интереса лучше предложу поставить на количество голов. «Генк» будет активно давить в их ответной встрече. Не исключаю, что один мяч «Шахтёр», может, и пропустит. Однако в стороне украинцы стоять не будут и пару голов сопернику тоже забьют.



Так что предложу поставить на тотал голов в этой встрече больше трёх», — сказал Калиниченко.