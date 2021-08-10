«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Спартак».
Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 2.27.
«И первая игра этих команд, и всё происходящее внутри и вокруг «Спартака» не позволяют надеяться на положительный исход для гостей. В Москве «Бенфика», по словам её тренера, могла побеждать и со счётом 5:0. Действительно, такой счёт был бы по игре.
Сейчас я не вижу поводов ни для волшебного преображения «Спартака», ни для провала «Бенфики». Хозяева выйдут на поле максимально мотивированными и наверняка победят крупнее, чем в один мяч.
У «Спартака» огромные проблемы в атаке, а защита вряд ли выдержит напор «Бенфики». Скорее всего, мы увидим повторение сценария первого поединка. Сильно удивлюсь, если «Спартак» сумеет создать интригу», — сказал Симонов.
- 10 августа 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
02:34
- 8 августа 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00