«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 2.27.



«И первая игра этих команд, и всё происходящее внутри и вокруг «Спартака» не позволяют надеяться на положительный исход для гостей. В Москве «Бенфика», по словам её тренера, могла побеждать и со счётом 5:0. Действительно, такой счёт был бы по игре.



Сейчас я не вижу поводов ни для волшебного преображения «Спартака», ни для провала «Бенфики». Хозяева выйдут на поле максимально мотивированными и наверняка победят крупнее, чем в один мяч.



У «Спартака» огромные проблемы в атаке, а защита вряд ли выдержит напор «Бенфики». Скорее всего, мы увидим повторение сценария первого поединка. Сильно удивлюсь, если «Спартак» сумеет создать интригу», — сказал Симонов.