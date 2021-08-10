«Бенфика» — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак».



Ставка: победа «Бенфики» в 1 или 2 мяча за 2.05.



«От очередного матча «Спартака» и «Бенфики» я, разумеется, жду очередное поражение московской команды. Зарема Салихова и Леонид Федун превратили «Спартак» в какое-то шапито. Те проблемы, которые есть в руководстве клуба, внутри клуба, не могли не передаться команде.



В первом матче, в Москве, была видна разница между нынешней «Бенфикой» и «Спартаком». Это при том, что то был первый матч сезона для «Бенфики». Во втором матче сезона, уже во внутреннем чемпионате, «Бенфика» выиграла у «Морейренсе» (2:1).



Победа была добыта практически вторым составом. Что касается полузащитников и нападающих, то почти никто из них, кто играл в Москве, не вышли с первых минут на матч чемпионата Португалии. То есть игроки «Бенфики» ещё и силы сохранили. Наверняка в лучшем состоянии они смогут предстать на матче со «Спартаком».



Коэффициент на чистую победу «Бенфики» низок — 1.45. Поэтому, чтобы извлечь какие-то дивиденды из немощи «Спартака» и могучести «Бенфики», я сам поставлю на победу «Бенфики» с разницей в 1-2 мяча.



Хоть «Спартак» и плох, но вряд ли будет проигрывать крупно. «Бенфике» крупно побеждать также нет никакого смысла. «Спартак», понятно, будет идти ва-банк, и когда «Бенфика» забьёт один или два мяча, то вряд ли она будет продолжать громить соперника. Впереди сложный и длинный сезон», — сказал Вишневский.