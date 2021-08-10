«Бенфика» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак».
Ставка: победа «Бенфики» за 1.63.
«Лиссабонцы под занавес сборов смотрелись очень достойно и в первой игре показали высокий класс, добыв на выезде преимущество в два мяча. Во внутреннем первенстве проблем тоже никаких не возникло и три очка были набраны — 2:1 в противостоянии с «Морейренсе» в гостях.
На мой взгляд, в этой паре уже практически всё ясно, как бы не хотелось верить в иное. Отрыв «орлов» слишком велик, поскольку класс команды позволяет поддерживать такое преимущество и играть с позиции силы и в первом домашнем поединке сезона.
«Красно-белые» из четырех официальных встреч набрали очки лишь в одной — 1:0 в игре с «Крыльями Советов». В регулярном первенстве они ещё умудрились дважды уступить. Сначала не справились с «Рубином» (0:1) Леонида Слуцкого, а затем потерпели неудачу против «Нижнего Новгорода» (1:2).
По моему мнению, старт явно не задался и потребуется время на исправление ошибок. Игра сейчас у москвичей не идет, так что шансы на попадание в Лигу Чемпионов минимальны. Первая встреча вскрыла большое количество проблем», — сказал Павлюченко.
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