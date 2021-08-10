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«Монако» – «Спарта»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

«Монако» – «Спарта»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Монако» – «Спарта».

Ставка: победа «Монако» с форой (-1) за 1.81.

«Монако» в Праге предстал командой другого уровня. Причём не только в игровом плане, но и физически. Красно-белые победили 2-0, хотя имели шансы и на более крупный счёт. На выходных Нико Ковач оставил вне стартового состава некоторых лидеров, включая Александра Головина, так что в ответном матче хорват, судя по всему, намерен играть сильнейшим составом с той же целью – победить.

Не думаю, что чехи смогут предложить что-то кардинально новое спустя неделю после закономерного поражения. Монегаски же на классе наверняка добьются нужного результата, которым, скорее всего, станет победа», — сказал Петросьян.

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